Clima empresarial na Alemanha melhora significativamente em março

O sentimento entre os empresários alemães melhorou significativamente, tendo o índice de clima empresarial da ifo subido para 96,6 pontos em março, o nível mais alto desde junho de 2019, contra 92,7 pontos em fevereiro.

Num comunicado hoje divulgado, o ifo refere que "as empresas estavam claramente mais satisfeitas com a sua situação comercial atual" e que "o otimismo em relação aos próximos meses também voltou".

"Apesar da crescente taxa de contágios com covid-19, a economia alemã está a entrar na primavera com confiança", adianta o instituo alemão.

Na indústria transformadora, "o clima empresarial continuou a recuperar e as empresas estavam consideravelmente mais satisfeitas com os seus negócios atuais" e as suas expectativas eram "as mais otimistas desde novembro de 2010", refere o ifo.

No setor dos serviços, o índice do clima empresarial subiu acentuadamente e a satisfação com a situação atual cresceu e em relação às expectativas, o otimismo cauteloso regressou pela primeira vez desde a queda.

Contudo, o ifo salienta que "os hotéis, restaurantes e setor do turismo ainda se encontram numa situação muito má".

No comércio, o índice do clima empresarial subiu e os indicadores da situação atual e das expectativas das empresas subiram acentuadamente.

No retalho, contudo, a situação ainda é má, embora ligeiramente melhor do que no mês anterior, sendo as exceções positivas os supermercados, os comerciantes de bicicletas e os floristas.

Na construção, o índice de clima empresarial regressou a positivo, com o indicador da situação comercial atual a subir para o valor mais alto num ano, tendo as expectativas das empresas também melhorado.