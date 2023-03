Falência do SVB leva a corrida à transferência de depósitos para grandes bancos dos EUA

JPMorgan Chase está entre os gigantes financeiros que estão a tentar acomodar pedidos de clientes que querem movimentar os fundos do Silicon Valley Bank e de outros bancos regionais.

Depois da turbulência bancária provocada pelo colapso do banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) e o encerramento, por arrasto, do nova-iorquino Signature Bank, os clientes destes bancos e de outras pequenas instituições têm inundado os gigantes da banca norte-americana com pedidos de transferência de depósitos, noticiam esta terça-feira o Financial Times e o The Guardian.

JPMorgan Chase, Citigroup e Bank of America estão entre as grandes instituições financeiras que estão a tentar acomodar os clientes que desejam movimentar os seus depósitos rapidamente do Silicon Valley Bank e de outros credores regionais.

Os gigantes da banca norte-americana estão a tomar medidas extraordinárias para acelerar o processo normal de inscrição ou integração, revelaram várias fontes conhecedoras do processo ao The Guardian.

A falência do SVB provocou a maior movimentação de depósitos da última década, de acordo com o mesmo jornal britânico.

Os clientes mais ricos, com mais do que 250 mil dólares ou 233 095,23 euros depositados, o limite máximo coberto pelo seguro federal norte-americano, são os que mais procuram transferir os saldos para bancos maiores, ainda que todos os fundos no SVB e no Signature Bank estejam garantidos pelo pacote anunciado na noite de domingo pelo governo dos EUA.

O Silicon Valley Bank, o 16.º maior banco dos Estados Unidos e principal credor de startups tecnológicas, colapsou na passada sexta-feira, 10 de março, e, consigo, levou atrás o nova-iorquino Signature Bank, que fechou portas no domingo à noite, dia 12, - ainda que temporariamente -, depois de os reguladores alertarem que a estabilidade do sistema financeiro poderia estar em causa se a instituição permanecesse aberta.

O Silicon Valley Bank detinha cerca de 209 mil milhões de dólares ou cerca de 194 mil milhões de euros em ativos e 175,4 mil milhões de dólares ou cerca de 163 mil milhões de euros em depósitos antes da falência, que foi considerada a maior de um banco a retalho nos EUA, desde a crise financeira de 2008.