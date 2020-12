Com ou sem acordo, a economia britânica pagará um preço elevado pelo Brexit

(Files) In this file picture taken on March 25, 2017 an EU flag and a Union flag held by a demonstrator is seen with Elizabeth Tower (Big Ben) and the Houses of Parliament as marchers taking part in an anti-Brexit, pro-European Union (EU) enter Parliament Square in central London, ahead of the British government's planned triggering of Article 50 next week. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) © (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Num momento em que a economia enfrenta dificuldades históricas, devido à pandemia da covid-19, e que a sua recuperação se tem mostrado um tanto ou quanto lenta, o Brexit vem agravar a situação.

No dia 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido sai definitiva e oficialmente da União Europeia, o seu principal parceiro comercial. Com isto, abandona por sua vez, o mercado único e a união alfandegária que, durante décadas, beneficiaram várias empresas britânicas.

Embora o alcance dos danos dependa, em parte, dos resultados das negociações a decorrer atualmente entre Londres e Bruxelas, a previsão é a de um Brexit economicamente doloroso.

Segundo a AFP, a London School of Economics estima, inclusive, que um Brexit sem acordo, ou seja, com um retorno das tarifas alfandegárias e controlo nas fronteiras, será economicamente mais dispendioso do que a covid-19, uma vez que as consequências que daí advêm serão sentidas durante muito tempo.

O anterior governo conservador não omitiu o efeito do Brexit em documentos oficiais revelados no final de 2018. Segundo as estimativas de então, muito antes da atual crise, sem um acordo, o PIB cairia 7,6% em 15 anos, sendo que um acordo comercial o reduziria 4,9%, um impacto muito menor.

A ausência de um acordo representará a partir do primeiro dia de 2021, uma volta às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), com taxas às vezes proibitivas em diversos produtos.

Impacto negativo

Muitas empresas verão um aumento dos custos de forma repentina e, consequentemente, os preços para os consumidores sobem, especialmente na alimentação e em produtos frescos, importados do exterior e, em particular, da UE.

Contudo, um pacto comercial está longe de resolver todos os problemas e será menos vantajoso do que o mercado único, que assegura intercâmbios fluidos com o continente.

"Haverá perturbações inevitáveis, enquanto as empresas se familiarizam com as novas regras. Mas este período deverá ser relativamente curto" e Londres e Bruxelas "poderiam acordar rapidamente equivalências para os serviços financeiros", um setor crucial para o Reino Unido, informou Thomas Pugh, economista da Capital Economics, citado pela AFP.

Neste cenário, o Banco da Inglaterra prevê uma queda nas exportações e uma perturbação das redes de abastecimento, com uma redução de 1% do PIB no primeiro trimestre de 2021.

Impacto duplo?

Quatro anos e meio depois, a patronal e os sindicatos pressionam o governo para que faça tudo o possível para evitar um divórcio abrupto, que teria um forte impacto na indústria, na agricultura e no emprego.

O setor automóvel está na primeira linha sendo que exporta grande parte da produção para a União Europeia e conta com grandes fabricantes internacionais no Reino Unido, dispostos a "fazer as malas" se o Brexit terminar de forma negativa. A japonesa Nissan não escondeu que o futuro da sua gigante fábrica em Sunderland, no nordeste de Inglaterra, é incerto.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assegura no entanto, que o país prosperará mesmo sem um acordo, especialmente com a conclusão de pactos comerciais em todo o mundo.

A realidade do Brexit chega então no pior momento para a economia britânica, fortemente impactada pela pandemia e com uma recessão histórica, avaliada em 11,3% para 2020 pelos serviços do governo, antes de uma melhora de 5,5% prevista para 2021. Para a OCDE, o país está a ultrapassar um "momento crítico" diante dos dois impactos.