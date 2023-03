Comércio externo da China volta a contrair nos dois primeiros meses do ano

© Pixabay

O comércio externo chinês voltou a contrair em janeiro e fevereiro, afetado pela queda na procura global, suscitada pela subida das taxas de juro nos Estados Unidos e Europa, que visa travar a inflação galopante.

As exportações chinesas caíram 6,8%, em termos homólogos, para 506,3 mil milhões de dólares (475 mil milhões de euros), segundo dados das alfândegas chinesas publicados esta terça-feira. Trata-se, ainda assim, de uma melhoria, face à queda de 10,1%, registada em dezembro.

As importações caíram 10,2%, para 389,4 mil milhões de dólares (365 mil milhões de euros), aprofundando a contração de 7,3%, registada no mês passado.

O excedente comercial da China nas trocas com o resto do mundo subiu 0,8%, em termos homólogos, nos dois primeiros meses do ano, para 116,9 mil milhões de dólares (110 mil milhões de euros).

A queda na procura global por bens chineses enfraqueceu, à medida que a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu aumentaram, consecutivamente, as taxas de juro, visando travar a inflação galopante. Isto torna o crédito mais caro e enfraquece o consumo.

"Não esperamos que as exportações recuperem", afirmou Iris Pang, analista do banco holandês ING, num relatório.

A queda nas exportações complica os objetivos de Pequim de reanimar o crescimento económico, que caiu no ano passado para 3%, o segundo ritmo mais lento desde a década de 1970.

Pequim estabeleceu para este ano uma meta de crescimento de "cerca de 5%". O Partido Comunista Chinês está a tentar estimular o consumo interno para reduzir a dependência das exportações e investimento em grandes obras públicas.

Um aumento da procura chinesa seria um impulso para os fornecedores globais, numa altura em que as vendas nos EUA, Europa e Japão estão em queda.

Nos últimos anos, por exemplo, a China absorveu quase um terço das exportações brasileiras.

As vendas a retalho e outros dados económicos começaram a melhorar, depois de as autoridades terem desmantelado, em dezembro passado, a estratégia de 'zero casos' de covid-19, que deprimiu a atividade económica.

A economia também está sob pressão devido a uma campanha para reduzir os níveis de alavancagem no setor imobiliário, um importante motor de crescimento da economia chinesa.

A China relata os dados comerciais referentes a janeiro e fevereiro juntos para filtrar o efeito do feriado do Ano Novo Lunar, que calha em datas diferentes nos dois primeiros meses do ano.

As exportações para os Estados Unidos caíram 21,8%, em relação ao ano anterior, para 71,6 mil milhões de dólares (67,1 mil milhões de euros). As importações de produtos norte-americanos caíram 5%, para 30,3 mil milhões de dólares (28,4 mil milhões de euros).

O excedente comercial politicamente sensível com os Estados Unidos diminuiu 30,9%, para 41,3 mil milhões de dólares (38,7 mil milhões de euros).

As importações da Rússia, principalmente petróleo e gás, aumentaram 31,3%, em relação ao ano anterior, para 18,6 mil milhões de dólares (17,4 mil milhões de euros). As exportações para a Rússia aumentaram 19,8% para 15 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros).