Comércio internacional em 2021 terá atingido nível pré-pandemia

Porto de Lianyungang, na China © STR/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Janeiro, 2022 • 13:50

A Crédito y Caución estima que o comércio mundial em 2021 cresceu entre 8% e 10% e assim tenha alcançado os níveis anteriores à pandemia de covid-19, foi anunciado.

De acordo com a análise divulgada no mais recente Economic Outlook, hoje divulgado, a Crédito y Caución antecipa que o crescimento do comércio mundial desacelere para entre 5% e 6% em 2022 e para entre 3% e 4% em 2023.

"Evidencia o regresso a um padrão de crescimento normal, no qual o crescimento do comércio mundial estará mais ou menos a par com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), contrapondo-se às oscilações do dobro do PIB observadas em 2020 e 2021", salienta o relatório.

O Economic Outlook destaca a evolução desigual do comércio global de bens e de serviços em 2021, destacando que o comércio de bens recuperou significativamente graças à forte procura de veículos automóveis, produtos eletrónicos e artigos de exterior e que, apesar dos constrangimentos na cadeia de fornecimento durante a segunda metade do ano, o comércio mundial de bens manteve-se acima do nível pré-pandemia.

Em relação ao comércio de serviços, a Crédito e Caución afirma que este está a "recuperar lentamente", sob o peso das restrições ainda vigentes devido à pandemia, estando cerca de 5% abaixo dos níveis registados em 2019, uma percentagem que se eleva para 47% no caso do segmento do turismo.

A evolução regional reflete este panorama, afirma a seguradora, sublinhando que "o crescimento do comércio da China abrandou devido ao impacto do nível pouco habitual de trocas comerciais registado em 2020".

"O resto da Ásia emergente apresenta crescimentos acima da média mundial vinculados ao seu papel de destaque na produção de bens" e nas "economias avançadas, o comércio cresceu fortemente nos Estados Unidos impulsionado pelos enormes pacotes de estímulo".

Na zona euro, a seguradora afirma que a evolução está mais em sintonia com a média mundial.

A Crédito y Caución não espera que os constrangimentos ao comércio mundial se dissipem totalmente até 2023, considerando que ao longo de 2022 ver-se-ão atenuados pela progressiva deslocação da procura para os serviços e pelo descongestionamento dos portos, mas será necessário tempo para ampliar a capacidade no transporte marítimo e nos semicondutores.