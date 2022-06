Compromisso da Fed com estabilidade de preços reforça papel do dólar

Jerome Powell diz que o Fed está a concentrar esforços no regresso da taxa de inflação à meta de 2%. © Win McNamee/Getty Images/AFP

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, disse esta sexta-feira que o compromisso da instituição com a estabilidade de preços contribui para reforçar o papel do dólar nos mercados internacionais.

No discurso de abertura de uma conferência sobre o papel do dólar, em Washington, o responsável do banco central norte-americano destacou que o forte compromisso da Fed com a estabilidade de preços contribui para uma confiança generalizada no dólar como reserva de valor e incentiva a comunidade internacional a manter e a usar dólares.

O banqueiro reafirmou que a instituição está a concentrar esforços no regresso da taxa de inflação à meta de 2%.

"Para isso, os meus colegas e eu estamos altamente focados em trazer a inflação de volta à nossa meta de 2%. Cumprir o nosso duplo mandato também depende da manutenção da estabilidade financeira", disse

Powell destacou que o dólar tem múltiplos benefícios, tanto para os Estados Unidos, reduzindo as taxas de transação e custos de empréstimos para famílias, empresas e governo, quanto para as economias estrangeiras, ao permitir que os mutuários tenham acesso a um amplo conjunto de mutuários e investidores, o que reduz os custos de financiamento e transação.

No entanto, admitiu, também apresenta desafios de estabilidade financeira que podem afetar materialmente famílias, empresas e mercados, razão pela qual a Fed "desempenha um papel fundamental na promoção da estabilidade financeira" e no apoio à utilização de dólares a nível internacional através das suas facilidades de liquidez.

A Fed decidiu na quinta-feira subir a sua taxa de juro de referência em 75 pontos base, o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994, colocando a taxa dos fundos federais entre 1,50% e 1,75%.

Jerome Powell afirmou, na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio, que a instituição tem instrumentos para dominar a inflação e declarou-se "determinado" a colocar o crescimento dos preços dentro do limite pretendido (2%).