Confiança dos consumidores alemães melhora ligeiramente

A confiança dos consumidores alemães melhorou ligeiramente em dezembro, de acordo com o índice GfK, que subiu para -40,2 pontos, contra -41,9 em novembro, sugerindo que a quebra observada nos últimos meses pode ter atingido o ponto mínimo.

"O medo de longa data dos consumidores em relação ao aumento dos preços da energia diminuiu um pouco, o que está a ter um impacto ligeiramente positivo na confiança dos consumidores", disse Rolf Bürkl, especialista em consumo da GfK.

Bürkl explicou que os consumidores parecem assumir que as medidas tomadas para limitar os preços da energia podem ajudar a conter a inflação, embora modestamente. "No entanto, apesar de ligeiras melhorias, a situação permanece tensa", reconheceu o especialista da GfK.

Por outro lado, a análise salienta que as expectativas de rendimento dos consumidores alemães aumentaram em novembro pela segunda vez consecutiva, após o mínimo histórico de setembro de 2022, com um avanço do indicador para -54,3 pontos, mais 6,2 pontos.

A propensão para comprar registou um ligeiro declínio de 1,1 pontos para -18,6 em novembro, refletindo o impacto para muitas famílias de faturas de energia significativamente mais elevadas nos próximos meses.

Além disso, as perspetivas económicas dos consumidores parecem estar a estabilizar e o indicador correspondente subiu em novembro pelo segundo mês consecutivo, aumentando 4,3 pontos para um total de -17,9 pontos.