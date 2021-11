COP26: Vice-presidente da comissão europeia admite que UE pode dar mais para financiamento climático

Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia © EPA/ROBERT PERRY

O vice-presidente da Comissão Europeia admitiu esta sexta-feira que a União poderá dar mais que os 27 mil milhões de dólares já prometidos para financiamento climático, considerando "uma desilusão" que os países desenvolvidos adiem a meta de chegar aos 100 mil milhões anuais.

Numa intervenção no plenário de avaliação das negociações na cimeira do clima da ONU, Frans Timmermans afirmou que os países desenvolvidos não fizeram o suficiente para chegar aos 100 mil milhões anuais em 2020 e considerou "francamente uma desilusão" que se adie esse prazo para 2023.

Contudo, no projeto de texto final que está atualmente em discussão, a horas do fim da cimeira, estende até 2025 esse prazo.

"Nos últimos meses, foram feitos esforços consideráveis para atingir o que falta. A União Europeia já deu 27 mil milhões e está pronta para explorar a hipótese de fazer esforços adicionais", declarou.

Timmermans, que é o comissário europeu para a Ação Climática, defendeu que na próxima cimeira do clima, prevista para 2022, no Egito, é uma obrigação dos países signatários do Acordo de Paris poderem dizer que cumpriram e que os seus compromissos garantem que o aumento da temperatura global no fim do século não supera 1,5 graus centígrados.

"Toda a gente tem que assumir as suas responsabilidades. A União Europeia faz a sua parte, as nossas metas até estão vertidas numa lei", argumentou.

No fim do dia, "garantir que os maiores emissores [de gases com efeito de estufa] reduzem as suas emissões" tem que estar "no coração das conclusões" da COP26, instou.

No que respeita à constituição de um mercado global de licenças de emissões poluentes, defendeu que da COP26 têm que sair regras "que garantam a integridade ambiental" e não subvertam a ambição dos planos de redução de emissões e de transição para energias renováveis dos países.

"O compromisso em cima da mesa aqui em Glasgow é uma opção melhor do que havia em Madrid", onde se reuniu a última cimeira do clima, em 2019, mas é preciso "agir depressa para preencher as brechas e poder dizer que, finalmente, há acordo sobre o livro de regras" para cumprir o Acordo de Paris.