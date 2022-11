COP27. Joe Biden vai ao no Egito apresentar plano de investimentos ambientais

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Novembro, 2022 • 07:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O plano, que supõe o maior investimento no ambiente dos EUA e prevê reduzir em 40% as suas emissões até 2030, recebeu críticas de alguns ministros europeus, por receio de os incentivos fiscais colocarem as empresas automobilísticas europeias em desvantagem.

Em concreto, a lei oferece incentivos fiscais à compra de veículos elétricos sempre e quando forem de produção norte-americana e quando os seus componentes forem de produção também nos EUA.

Um dirigente governamental garantiu que a Casa Branca está a par das preocupações dos europeus e que esta semana um grupo de trabalho que junta as duas partes vai voltar a reunir-se, depois de uma reunião já feita na semana passada.

Depois do Egito, Biden desloca-se ao Camboja para participar na reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a 12 e 13 de novembro, e depois a Bali, na Indonésia, para a cimeira do G20, nos dias 15 e 16.