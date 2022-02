Putin poderá usar fornecimento de gás como arma geopolítica, alerta Costa Silva

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), António Costa Silva © MÁRIO CRUZ/LUSA

O especialista em energia António Costa Silva está convicto de que a Rússia poderá interromper o abastecimento de gás natural à Europa, criticando o facto de não terem sido diversificados os abastecimentos nem reforçadas as interligações de energia.

Questionado sobre se a Rússia poderá vir a interromper o abastecimento de gás natural ou ainda é viável um cenário de redução do abastecimento, o ex-presidente do Conselho de Administração da petrolífera Partex diz que "não é uma questão de crença, é a força dos factos" e que "a Rússia já usou a energia num passado recente como arma geopolítica e interrompeu o abastecimento à Europa em 2006, 2007 e 2009" relembrando que "em 2009, no pico do inverno, deixou muitos países da Europa Oriental e Central sem energia".

António Costa Silva alerta que "isto nunca aconteceu durante a Guerra Fria nem quando as tensões estavam ao rubro, mas com o presidente Vladimir Putin, em pleno século XXI, aconteceu e portanto pode voltar a acontecer". O especialista observa que a Alemanha recebe, através do gasoduto Nord Stream 1, cerca de dois terços de todas as suas importações de energia, pelo que acredita que "uma Rússia acossada e atingida por sanções mais severas pode fazer ajoelhar a Alemanha em poucos dias".

"Sem essa certificação, o Nord Stream 2 não pode ser colocado em funcionamento", disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, durante numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, acrescentando que o assunto vai ser "reexaminado" pelo governo alemão.

Costa Silva considera que "infelizmente a Alemanha - tal como a União Europeia - não tem um pensamento geopolítico, ao contrário da Rússia, e ofereceram ao presidente russo uma arma diabólica". Para o gestor, quando a aposta deveria ter sido em fazer "funcionar na Europa o Mercado Único da Energia, diversificar os abastecimentos, desenvolver toda a fachada Atlântica com Portugal e a Península Ibérica como recetores de gás e produtores de energias renováveis e com as ligações transfronteiriças, fortalecendo toda a rede europeia e diminuindo substancialmente a dependência energética da Rússia", justifica.

"Isso não foi feito por miopia geopolítica e agora é difícil a Alemanha, e com ela a Europa Oriental e Central, escapar da armadilha", conclui.

Petróleo pode ainda subir até aos 140 dólares se conflito persistir

O especialista estima ainda que o petróleo poderá vir a subir até 140 dólares se o conflito na Ucrânia persistir, depois o barril de petróleo Brent, de referência na Europa, ter hoje voltado a bater os 100 dólares.

"As perspetivas, se a guerra na Ucrânia se prolongar são de uma subida até aos 120 dólares por barril", num cenário em que o governo ucraniano capitula à Rússia, ou "mesmo [chegar aos] 140 [dólares] se o conflito persistir", "com a Ucrânia enfraquecida e disfuncional, com a presença russa nos setores vitais do país", afirmou em declarações à Lusa o ex-presidente do Conselho de Administração da Partex.

O especialista em energia aponta como consequências os "altos preços das matérias-primas, da energia e dos bens alimentares", bem como o "crescimento das tensões inflacionistas", a "subidas das taxas de juro e do serviço da dívida", a "volatilidade e instabilidade nos mercados em particular financeiros" e uma "maior aversão ao risco e ao investimento", assim como "maiores dificuldades para a recuperação rápida da economia no pós-Covid".

Questionado sobre o impacto do conflito para a Europa em termos energéticos, António Costa Silva alerta que é "enorme", uma vez que a Rússia fornece cerca de 40% do petróleo consumido pela Europa e 35% do gás. "A companhia estatal russa Gazprom é a maior produtora de gás do mundo, controla mais de 30% das reservas mundiais de gás e é um ator energético fortíssimo no mercado europeu sendo que, como aconteceu no passado recente, a Rússia pode usar a energia como arma geopolítica", salienta.

"Com a guerra na Ucrânia o que o presidente russo pretende é adicionar a esta cascata de crises uma crise maior no plano energético e no plano económico, com o aumento expressivo da inflação e o espectro de uma recessão económica. Isso é o pior que pode acontecer numa altura em que estamos a sair de uma crise pandémica profunda", refere.

Para Costa Silva o objetivo de Vladimir Putin "vai muito além da Ucrânia e no fundo é desestabilizar as democracias europeias, desacreditar a ordem liberal democrática e rever a arquitetura de segurança da Europa que vigora desde o fim da Guerra Fria".

Cenário possível para Portugal

Apesar de explicar que o impacto do conflito em Portugal "é marginal" do ponto de vista do fornecimento de energia, uma vez que o país importa gás principalmente da Argélia e da Nigéria "e, no que concerne ao petróleo, tem uma panóplia diversificada de fornecedores", o país deverá sofrer com os efeitos indiretos.

António Costa Silva identifica, no entanto, o impacto através de efeitos indiretos nos preços da energia e dos bens alimentares, recordando que "a Ucrânia é um dos celeiros do mundo e os preços do milho e em particular do trigo já estão a aumentar significativamente", assim como "a subida da inflação, pressão sobre os bancos centrais para reverem a sua política de estímulos à economia, subida das taxas de juro", levando a uma "forte complicação de todo o cenário macroeconómico tornando mais difícil a recuperação da economia".

"Depois da crise pandémica uma guerra na Europa é tudo o que não precisávamos", argumenta.