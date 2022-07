Cotação do barril Brent com forte baixa de 2,86% cai para 103,86 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP

A cotação do barril de crude Brent para entrega em setembro encerrou esta quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,86%, para os 103,86 dólares.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar no International Exchange Futures 3,06 dólares abaixo dos 106,92 com que acabou as transações na quarta-feira.

O Brent chegou a cair quase cinco por cento durante o dia, ao evoluir em 101,60 dólares a meio da manhã.

Quando parecia que iria passar para baixo dos 100 dólares, como aconteceu a semana passada, começou uma recuperação paulatina, que colocou a cotação perto dos 104 dólares.

Os investidores estiveram esta quinta-feira a digerir a subida das taxas de juro do Banco Central Europeu, uma novidade em 11 anos, o eu aumenta o receio de uma baixa da procura global.