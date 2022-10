Cotação do barril Brent para entrega em dezembro baixa 0,06% para 92,34 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou esta quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,06%, para os 92,34 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar seis cêntimos abaixo dos 92,40 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Esta ligeira quebra na cotação ocorreu, apesar de existir a perspetiva de a China ir relaxar as suas medidas contra a epidemia do novo coronavírus, o que deve impulsionar a sua economia.

Mas predominaram os temores quanto ao efeito que o arrefecimento da economia internacional possa ter no preço do crude europeu.