Cotação do barril Brent para entrega em dezembro sobe 0,98% para 88,82 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 0,98%, para os 88,82 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 86 cêntimos acima dos 87,96 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent valorizou dadas as especulações entre os investidores quanto a planos do grupo designado OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados como a Federação Russa, para reduzir em um milhão de barris diários para impulsionar os preços.

Mas o receio com um arrefecimento global da economia internacional tem pesado sobre as negociações do petróleo nas +ultimas semanas.