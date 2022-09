Cotação do barril Brent para entrega em novembro baixa 4,30% para 92,35 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Setembro, 2022 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou esta quinta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 4,30%, para os 92,35 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar menos 4,15 dólares face à última sessão, em que terminou nos 96,50 dólares.

O Brent caiu pela terceira sessão consecutiva e volta a estar próximo da barreira dos 90 dólares por barril, um valor que não atinge desde que começou a guerra na Ucrânia.

Os maus dados económicos divulgados pela China esta semana, bem como o novo confinamento de 21 milhões de pessoas em Chengdu, aumentaram os receios de uma desaceleração global que terá peso sobre a procura do crude.

Os números mais animadores dos Estados Unidos não foram suficientes para compensar esses fatores, segundo os analistas, visto que a subida do dólar, moeda em que se negoceia o mercado de futuros de Londres, ajudou a desincentivar as negociações.