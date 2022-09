Cotação do barril Brent para entrega em novembro sobe 0,64% para 92,94 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres com uma subida ligeira de 0,64%, para os 92,94 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 0,59 dólares face à sessão anterior, quando terminou nos 92,35 dólares.

Depois de três sessões consecutivas em queda, o Brent subiu ligeiramente e mantém-se acima da barreira dos 90 dólares por barril, patamar que não desce desde o início da guerra na Ucrânia.

No mercado a especulação continua sobre se a Arábia Saudita e os parceiros da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) estão a considerar cortes na produção para aumentar os preços, caso a perspetiva de uma desaceleração global arraste o preço abaixo do nível atual.