Cotação do barril Brent para entrega em novembro sobe 3,01% para 95,74 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres com uma subida de 3,01%, para os 95,74 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 2,80 dólares em relação à sessão anterior, quando fechou em 92,94 dólares.

O Brent recuperou depois de a Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita e Rússia, ter anunciado a redução da sua produção a partir de outubro em 100.000 barris por dia, após vários dias de especulação no mercado sobre a possibilidade de serem tomadas medidas para evitar que os preços do petróleo caíssem devido ao abrandamento da economia global.

Esta decisão vem anular o aumento de produção anunciado em agosto e põe fim, por enquanto, à política de aumentar a oferta para moderar o aumento dos preços do petróleo.

Os receios de uma desaceleração global e uma travagem na procura de petróleo mudaram a dinâmica do mercado nas últimas semanas, quando o preço do barril de petróleo Brent começou a cair e aproximou-se da barreira dos 90 dólares, um nível que não se via desde o início da guerra na Ucrânia.

Embora a OPEP+ não tenha dado detalhes sobre o que motivou a sua decisão, o mercado contava há dias que a Arábia Saudita tomasse medidas para evitar uma nova queda dos preços do petróleo.