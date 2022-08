Cotação do barril Brent para entrega em outubro baixa 0,28% para 96,46 dólares

© Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,28%, para os 96,46 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,27 dólares, abaixo dos 96,73 com que fechou a última negociação.

Os receios de uma desaceleração económica e o seu impacto na procura por petróleo pesaram mais uma vez sobre o preço do Brent, que caiu apesar do aumento do preço do gás nos dois lados do Atlântico.

A alta do dólar, em que são negociados os mercado de futuros do petróleo, face às outras moedas, também tem pesado na cotação do barril de petróleo Brent nas últimas sessões.

O euro negociou esta segunda-feira abaixo do valor do dólar, atingindo o nível mais baixo desde 2002, quando começou a circular.

O dólar tem vindo a reforçar-se devido à aversão ao risco e ao endurecimento da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed), que iniciou há meses uma subida das suas taxas de juro e deverá continuar a subi-las, o que torna os investimentos em dólares mais atrativos.