Cotação do barril Brent para entrega em outubro baixa 1,35% para 98,17 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta sexta-feira em baixa de 1,35%, para os 98,17 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,34 dólares abaixo dos 99,51 com que fechou as transações na quinta-feira.

Os investidores no mercado de futuros de petróleo estiveram esta sexta-feira a realizar ganhos, no final de uma semana em que o Brent regressou às valorizações positivas, tendo chegado a aproximar-se dos 100 dólares por barril.

O arrefecimento da inflação nos EUA e a perspetiva de uma subida da procura de petróleo nos próximos meses impulsionaram a cotação nos últimos dias.