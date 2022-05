Cotação do barril Brent para julho sobe 2,27% para 114,11 dólares

Produção de petróleo em Angola © Rodger BOSCH / AFP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em julho terminou segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 2,27%, para os 114,11 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,53 dólares acima dos 111,58 com fechou as transações na sexta-feira.

A perspetiva de a União Europeia avançar com um embargo ao petróleo russo manteve a pressão em alta no mercado londrino.

O receio com uma redução da oferta contrariou a preocupação com a baixa da procura global, resultante dos confinamentos decididos pela China para combater a pandemia do novo coronavírus.