Cotação do barril Brent roçou 100 dólares mas fechou em alta de 1,52% nos 96,84

O Brent aproximou dos 100 dólares, cotando nos 99,32 às 09.30 de Lisboa © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Fevereiro, 2022 • 07:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O crude do Mar no Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,45 dólares acima dos 95,39 com que fechou as transações na segunda-feira.

Na primeira hora da sessão, o Brent aproximou dos 100 dólares, cotando nos 99,32 às 09.30 de Lisboa, em resultado das tensões suscitadas pela situação na Ucrânia.

Os analistas admitem que, se houver uma invasão do território controlado pelas autoridades de Kiev, o preço vá além dos 100 dólares por barril, com alguns a mencionarem mesmo os 120.

As potências ocidentais anunciaram uma série de sanções com potencial para afetar a economia russa, que assenta na exportação de gás e petróleo, d que é, respetivamente, o primeiro e o segundo maior exportador mundial.