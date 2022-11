Cotação do Brent para entrega em janeiro baixa 1,04% para 83,16 dólares

T © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Novembro, 2022 • 20:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,04%, para os 83,16 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 87 cêntimos abaixo dos 84,03 dólares com que fechou as transações na sexta-feira

O crude europeu chegou mesmo a evoluir em 80,61 dólares, no que é o seu nível mais baixo desde 10 de janeiro.

O receio de as novas restrições contra o novo coronavírus na China, o principal importador petrolífero mundial, afetem a sua economia e reduzam a procura global pesou nas negociações sobre os futuros do petróleo.

Da mesma forma, as negociações foram também afetadas pelas especulações sobre o limite ao preço do petróleo russo, em discussão no G7 e na União Europeia, que apontam para a possibilidade de corresponder à atual cotação, o que geraria restrições severas de fornecimento.