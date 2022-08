Cotação do Brent para entrega em outubro sobe 2,09% e aproxima-se dos 100 dólares

© AP Photo/Bruce Stanley

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em outubro terminou esta quinta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 2,09%, para os 99,51 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,04 dólares acima dos 97,47 com que tinha fechado as transações na quarta-feira.

O Brent voltou a aproximar-se do limiar simbólico dos cem dólares depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter mantido esta quinta-feira a sua previsão de uma subida do consumo global de crude em 2,7% em 2023.

Para a tendência de subida também contribuiu a Agência Internacional de Energia, ao considerar que a procura se vai manter robusta, mesmo que a economia internacional arrefeça, devido à subida do preço do gás, que vai promover outras formas de energia.