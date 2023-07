Cotação do Brent para entrega em setembro sobe 2,2% para 79,40 dólares

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Julho, 2023 • 20:53 Partilhar este artigo Facebook

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em setembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 2,2%, para os 79,40 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,71 dólares acima dos 77,69 com que fechou as transações na segunda-feira.

Esta subida, que volta a aproximar o preço do barril dos 80 dólares, ocorreu no mesmo dia em que a Agência Internacional de Energia assinalou que os 'stocks' globais de crude vão baixar nos próximos 15 meses, se bem que a prevista redução da procura vá moderar a subida de preços.