Covid-19: Alívio da dívida ao G20 só vale 10% do total dos pagamentos

"Até à data, 43 dos 73 países elegíveis para a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) pediram apoio aos credores oficiais bilaterais para diferir 5 mil milhões de dólares em pagamentos do serviço da dívida, representando um décimo dos pagamentos estimados do serviço da dívida a credores oficiais bilaterais em 2020", lê-se numa análise dos credores privados ao nível de endividamento destes países, que incluem todos os lusófonos africanos.

Na nota de análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas do IFI apontam que de acordo com as últimas estatísticas do Banco Mundial "o pagamento do serviço da dívida externa aos credores bilaterais vão representar cerca de 54 mil milhões de dólares

em 2021, representando uma subida face aos 50 mil milhões de dólares estimados para 2020".

De acordo com estes analistas, "o apoio dos credores multilaterais aos países elegíveis para a DSSI tem sido puramente na forma de fornecerem fluxos financeiros positivos através dos instrumentos de financiamento existentes e de emergência".

A adesão à DSSI não implica automaticamente um alívio da dívida por parte dos credores privados, levando muitos analistas a considerar que, ao manterem os pagamentos da dívida privada para evitar um 'default', os países estão a prejudicar a aposta no combate à pandemia de covid-19.

África registou nas últimas 24 horas mais 179 mortes devido à covid-19, para um total de 39.738, havendo 1.644.780 infetados, mais 8.032, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização foi de 9.040, para um total de 1.356.239 desde o início da pandemia.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.