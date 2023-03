Crescimento do PIB do G20 abranda para 3,2% em 2022

© André Luís Alves / Global Imagens

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G20, que reúne as principais economias mundiais, cresceu 3,2% em 2022, pouco mais de metade do que em 2021 (6,3%), com um abrandamento significativo no último trimestre, anunciou a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico esta quarta-feira.

Num comunicado, a OCDE afirma, com base em estimativas iniciais, que, embora o aumento tenha sido positivo em todos os países que compõem este grupo, a dimensão dos mesmos foi muito diversa, ao variar entre o aumento de 8,7% do PIB na Arábia Saudita e 1% no Japão.

Embora a Argentina ainda não tenha apresentado dados oficiais, as estatísticas publicadas refletem um aumento de 2,9% na economia brasileira, que caiu 0,2 pontos nos últimos três meses do ano.

No México, a atividade cresceu 3,1% em 2022, com um aumento de 0,5% no quarto trimestre, em comparação com 0,9% nos três meses anteriores.

Esta tendência repete-se em quase todos os membros do G20, que fecharam um ano marcado pela volatilidade com uma clara desaceleração económica.

No conjunto dos países, o PIB aumentou 0,3% nos últimos três meses de 2022, em comparação com uma melhoria de 1,4% no terceiro trimestre. Esta diferença já era percetível nos dois primeiros trimestres do ano, quando o crescimento caiu de 0,7% no primeiro trimestre para 0,2% no segundo trimestre.

No caso da China, que representa quase um quarto do PIB do G20, o crescimento passou de 3,9% no terceiro trimestre para zero no quarto trimestre, quando certas restrições devido à covid-19 foram levantadas e houve uma recuperação na incidência que afetou vários setores da economia, observou a OCDE.

Outros exemplos são a África do Sul, que encerrou o ano com uma queda de 1,3% do PIB após um aumento de 1,8% no terceiro trimestre; a Alemanha, onde caiu 0,4% após um aumento de 0,5%; ou a Coreia do Sul, onde houve uma queda de 0,4% após um aumento de 0,3%.

Em países como o Canadá, Japão, Reino Unido e a região da União Europeia, embora não tenha havido números negativos no quarto trimestre, houve um abrandamento do crescimento.