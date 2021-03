Custo da mão-de-obra por hora sobe 3,0% na zona euro e 3,3% na UE no 4.º trimestre

(Imagem de arquivo) © LUSA

No terceiro trimestre, o indicador tinha aumentado, respetivamente 1,6% e 1,8%, de acordo com o gabinete estatístico europeu.

Considerando as componentes dos custos da mão-de-obra, na zona euro, os salários e vencimentos por hora aumentaram 3,5% e os custos não salariais -- que incluem as contribuições dos empregadores para a segurança social e os impostos sobre o trabalho - 1,5% no quarto trimestre de 2020, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Na UE, os salários e vencimentos por hora aumentaram 3,7% e os custos não salariais 1,8% no quarto trimestre de 2020.

A Áustria foi o Estado-membro onde os custos horários da mão-de-obra mais subiram (11,6%), seguida da Bulgária (10,0%) e da República Checa (9,8%), com a Irlanda (-4,8%), Malta (-3,7%), a Croácia (-1,1%) e a Finlândia (-0,5%) a apresentarem os únicos recuos do indicador.

Em Portugal, custos horários da mão-de-obra aumentaram 6,6% no quatro trimestre de 2020, face ao mesmo período de 2019.