Da energia aos carros. Brasil e Arábia Saudita negoceiam investimentos

Os governos do Brasil e da Arábia Saudita anunciaram na segunda-feira que vão retomar as negociações de um acordo bilateral para impulsionar os investimentos em áreas que vão desde as energias renováveis até o setor automóvel.

O vice-presidente do Brasil e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, reuniu-se com o ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al Falih, no âmbito de um encontro empresarial em São Paulo, no qual o país árabe assinou 26 acordos com empresas brasileiras.

"Os investimentos sauditas podem contribuir para o projeto de neoindustrialização do Brasil. A fim de aumentar os fluxos de investimentos, concordámos em relançar as negociações de um acordo de investimentos", escreveu o vice-presidente brasileiro, no Twitter.

"Empresários sauditas têm demonstrado interesse em investir no Brasil em diversos setores, como mineração, energia renovável, fertilizantes e defesa. Empresas brasileiras têm feito investimentos importantes na Arábia Saudita no setor alimentício, bancário e aeronáutico", acrescentou.

Alckmin recordou que o Brasil importa atualmente 85% dos fertilizantes utilizados nas suas plantações e que um dos possíveis acordos poderá incidir sobre a produção de fertilizantes, sendo a Arábia Saudita um grande exportador.

O ministro saudita, por sua vez, convidou os empresários brasileiros a investirem no seu país, que está a tentar diversificar a economia para além da indústria petrolífera, e avaliou em três mil milhões de euros as oportunidades de negócio na próxima década.

"O Brasil e a Arábia Saudita, dois orgulhosos membros do G20 e grandes produtores de energia, estão bem posicionados para serem parceiros estratégicos, sendo os líderes económicos das nossas respetivas regiões", disse Al Falih.