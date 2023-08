Danos de catástrofes naturais no mundo atingem 109 mil milhões de euros no primeiro semestre

© REUTERS/Fabrizio Bensch

Os danos causados por catástrofes naturais em todo o mundo ascenderam a cerca de 120 mil milhões de dólares (109 mil milhões de euros) no primeiro semestre, segundo uma estimativa da Swiss Re divulgada esta quarta-feira.

Num comunicado, a Swiss Re afirma que as tempestades nos Estados Unidos fizeram subir a fatura para as seguradoras e que este valor é ligeiramente inferior ao do primeiro semestre de 2022, quando os danos foram estimados em cerca de 123 mil milhões de dólares.

Em relação aos danos cobertos pelas companhias de seguros, a Swiss Re afirma que estes aumentaram ligeiramente para 50 mil milhões de dólares na primeira metade deste ano, em comparação com 48 mil milhões um ano antes.

A catástrofe mais dispendiosa foi o terramoto na Turquia e na Síria.

As perdas económicas estão estimadas em 34 mil milhões de dólares, segundo uma estimativa preliminar do Banco Mundial, com custos para as seguradoras estimados em 5300 milhões de dólares, de acordo com os cálculos da Swiss Re, que atua como seguradora das seguradoras.

Mas foram as trovoadas e os fenómenos meteorológicos associados, incluindo o granizo, a chuva forte, o vento e as mudanças bruscas de temperatura, que mais fizeram subir a fatura das seguradoras.

Representaram quase 70% dos danos cobertos, com uma faturação de 35 mil milhões de dólares para as companhias de seguros.

Só nos Estados Unidos, os prejuízos segurados ascenderam a 34 mil milhões de dólares, com as tempestades a custarem 34 mil milhões de dólares às seguradoras. Dez tempestades causaram mais de mil milhões de dólares de prejuízos, sendo o Texas o estado mais afetado.