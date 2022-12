Desemprego na OCDE mantém-se em 4,9% em outubro, mas com grandes disparidades entre países

Desemprego na OCDE não aumentou © Vasco Neves

A taxa de desemprego da OCDE manteve-se em outubro, pelo quinto mês consecutivo, em 4,9% (o valor mais baixo desde o início da série estatística em 2001), mas existem grandes disparidades entre os países, foi anunciado esta segunda-feira.

Globalmente, os trabalhadores desempregados nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) totalizaram 33,3 milhões.

Mas a estabilidade a um nível recorde baixo "mascara grandes diferenças entre países", disse a instituição num comunicado.

Na verdade, apenas a Austrália e a França individualmente têm, de forma semelhante, mínimos históricos.

Entre os países com dados de outubro, a Espanha encabeça a lista dos países com a taxa de desemprego mais elevada (12,5%), mas estava entre os países da zona euro onde o desemprego caiu mais (-0,2 pontos percentuais), juntamente com a Áustria, Finlândia e Grécia.

Na zona euro, o desemprego médio caiu uma décima de ponto percentual de setembro para 6,5% outubro, também um recorde desde 1990.

No conjunto dos países da União Europeia (UE), a taxa também caiu no mesmo montante e situou-se nos 6%.

Fora da Europa, o número de desempregados em relação à população ativa também caiu na Austrália, Colômbia e Costa Rica e manteve-se estável em países como o Canadá, Coreia do Sul e México.

A Colômbia, contudo, com 10,9%, permaneceu entre os países com maior desemprego na organização, atrás apenas da Grécia e Espanha.

Em termos de género, o desemprego na OCDE permaneceu estável tanto para mulheres como para homens, com taxas de 5,2% e 4,7% respetivamente.

Por idade, também não houve alterações para os trabalhadores com mais de 25 anos, mas melhorou ligeiramente para os trabalhadores mais jovens, de acordo com o comunicado.