Diretora-geral da OMC quer que países com reservas alimentares as disponibilizem

Mykolaiv, Ucrânia © EPA/SEDAT SUNA

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2022 • 07:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) pediu aos países com reservas de cereais e outros alimentos que as disponibilizem no mercado internacional, para responder à forte subida de preços provocada pela invasão russa da Ucrânia.

Ngozi Okonjo-Iweala, durante uma reunião informal do principal órgão da organização, o Conselho Geral, sublinhou que a cooperação internacional é essencial para enfrentar os máximos históricos atingidos pelos preços de alguns bens básicos.

Esta situação resulta da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, dois dos maiores produtores e exportadores mundiais de cereais.

A longo prazo, alguns dos principais produtores de cereais, como EUA, Canadá, Austrália, Argentina e França, deveriam preparar um aumento da sua produção, tal como os maiores fabricantes de fertilizantes, como a China ou a Alemanha, adiantou a dirigente da OMC.

Ngozi pediu esforços acrescidos para que a invasão russa da Ucrânia "não se converta em um desastre generalizado para os preços dos alimentos em África e Médio Oriente", regiões que compram à Federação Russa e à Ucrânia mais de metade dos alimentos que importam.