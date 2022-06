Dirigentes europeus decidem fim do anonimato nas transações com moedas digitais

Anonimato nas transações com moedas digitais chega ao fim na União Europeia © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Junho, 2022 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Estados membros da União Europeia e o Parlamento Europeu decidiram que os fornecedores de moedas digitais identifiquem os autores de transações com estes ativos, o que acaba com o anonimato e combate a lavagem de dinheiro.

O acordo estende às transações com as moedas digitais as obrigações de identificação pessoal, que já vigoram nas transferências de fundos convencionais.

Assim, os fornecedores de moedas digitais estão obrigados a obter, conservar e transmitir a informação sobre o ordenante e o beneficiário de uma transferência, como já fazem os bancos.

Isto vai permitir identificar as transações suspeitas e tomar medidas para congelar ou proibir as operações com entidades ou pessoas sob sanções, dificultando a lavagem de dinheiro ou o financiamento de atividades ilegais através deste meio de pagamento.

O eurodeputado Ernest Urtasun, um 'verde' eleito por Espanha, responsável pelo dossier no Parlamento, destacou a importância política de acabar com o anonimato que caracteriza estas transações.

"Amanhã (quinta-feira) vão continuar as negociações relativas ao Regulamento para o Mercado de Ativos Digitais", disse Urtasun, que recordou que, "até agora, o mercado das moedas digitais, na sua maioria, não estava regulado na Europa".

Estes dois regulamentos "vão criar um espaço mais seguro, ao proporcionarem uma maior proteção aos investidores, evitarem a lavagem de dinheiro e avaliarem o impacto ambiental das moedas digitais", disse.