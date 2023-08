Dívida do Reino Unido sobe 1,9% até junho para 3,02 biliões de euros

© EPA/NEIL HALL

A dívida líquida do Reino Unido aumentou 1,9% no final de junho, para 2,58 biliões de libras (3,02 biliões de euros), representando 98,5% do Produto Interno Bruto (PIB), anunciou esta terça-feira o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS).

Em julho, o endividamento atingiu 4,3 mil milhões de libras (5,031 mil milhões de euros), mais 3,4 mil milhões de libras (3,978 mil milhões de euros) que em igual período do ano passado, segundo o ONS.

Os economistas tinham previsto que o endividamento em julho deste ano se situaria em 4,9 mil milhões de libras (5,733 mil milhões de euros).

O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, considerou esta terça-feira, numa conferência de imprensa, que é vital que o país prossiga de "forma responsável" a política orçamental, para reduzir a inflação, fazer crescer a economia e baixar o nível de endividamento existente.

Os dados divulgados, surgem depois de o Gabinete de Estatísticas ter informado que o índice de preços no consumidor (IPC) do país se situou em 6,8% nos últimos 12 meses concluídos em julho, contra os 7,9% em junho.

Para reduzir a inflação, o Banco de Inglaterra aumentou recentemente as taxas de juro em 25 pontos base para 5,25%, o nível mais alto dos últimos 15 anos.