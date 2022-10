Donald Trump reafirma o seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro

Donald Trump © EPA/Chris Kleponis

O ex-presidente norte-americano Donald Trump reafirmou esta sexta-feira o seu apoio a Jair Bolsonaro, que disputará no domingo a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, enfrentando o antigo presidente Lula da Silva.

Numa mensagem publicada na rede Truth Social, Trump defendeu que o atual chefe de Estado brasileiro é "um grande e respeitado líder" que "também passa a ser um grande cara com um coração muito grande", então, apelou: "No domingo, Vote nele".

Donald Trump também criticou o candidato de esquerda e ex-presidente Lula da Silva, a quem apelidou de "Lulu", um "maluco de esquerda radical que destruirá rapidamente seu país e o imenso progresso feito sob o presidente Bolsonaro".

O ex-presidente dos Estados Unidos da América já havia apelado aos eleitores brasileiros para votarem em Jair Bolsonaro no início de setembro, na primeira volta das eleições.

Alguns analistas brasileiros temem que Bolsonaro conteste o resultado da votação presidencial em caso de derrota, como fez Donald Trump após perder o sufrágio para o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 2020.

Depois de uma campanha acirrada e uma primeira volta com resultado mais apertado do que o esperado, os brasileiros devem escolher o seu próximo Presidente no domingo.

A média das últimas sondagens realizadas no país indica que Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial com cerca de cinco pontos à frente de Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição.