Dono da LVMH destrona por momentos Musk na lista das maiores fortunas da Forbes

O presidente executivo do grupo de artigos de luxo LVMH, Bernard Arnault, e a sua família destronaram hoje, durante algum tempo, o dono do Twitter na lista da Forbes com as maiores fortunas, mas Musk acabou por recuperar.

O francês, de 73 anos, e a sua família lideraram a classificação esta tarde, com uma fortuna de 185 000 milhões de dólares (cerca de 176 000 milhões de euros), após Elon Musk ver o seu património afetado pela queda das ações da Tesla na bolsa de Nova Iorque.

Contudo, pelas 17:30, Musk, que tem uma fortuna avaliada em 184 900 milhões de dólares, acabou por recuperar o primeiro lugar na lista da Forbes.

Em 2021, Bernard Arnauld já tinha ocupado, por algumas horas, o primeiro lugar neste 'ranking'.

Em terceiro lugar surge o empresário indiano Gautam Adani, com 184 700 milhões de dólares, enquanto o fundador da Amazon, Jeff Bezos, figura em quarto lugar, com 111 300 milhões de dólares (106.000 milhões de euros).