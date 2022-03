Drones turcos em combate na guerra da Ucrânia têm alto desempenho e baixo custo

Cidade de Kharkiv, Ucrânia © EPA/SERGEY KOZLOV

Dinheiro Vivo/AFP 02 Março, 2022 • 21:56

Os drones turcos, comprados pela Ucrânia, entraram em combate nas primeiras horas da invasão feita pela Rússia. Esta tecnologia desenvolvida pela Turquia tem um alto desempenho e baixo custo, mas agora entram em território menos favorável.

Segundo especialistas militares, Kiev tem cerca de 20 dispositivos Bayraktar, a considerada "joia" da indústria militar turca. O representante comercial presidente turco Recep Tayyip Erdogan já vendeu drones a 15 países.

A embaixada ucraniana, na sua página oficial do Twitter, tem vindo a divulgar imagens das várias explosões captadas pelos drones turcos desde o início da guerra. Com as hashtags "#Bayraktar #Bayraktar TB2 S" e a frase "Louvado seja Deus", a sede diplomática compartilha as imagens dos ataques que mostram a destruição de colunas russas.

O especialista do think tank Foreign Policy Research Institute (FPRI), com sede em Filadélfia, EUA, Aaron Stein, explica que "estes ataques com TB2 (veículo aéreo de combate) são poucos em comparação com os combates terrestres. Isso demonstra que a Rússia não está em total controlo no ar".

Aaron Stein, em comunicado à agência de notícias AFP, menciona "que, tal como outros especialistas", está surpreendido com a escassa presença da Rússia no ar. Se a Rússia utilizar o meio aéreo, a ação dos drones vai ser mais limitada.

Em poucos anos, a Turquia consolidou a reputação relativamente ao mercado dos drones usados em vários conflitos.

Em Nagorno-Karabakh, Azerbaijão, em novembro de 2020, os drones contribuíram para uma mudança decisiva, a favor do Azerbaijão contra a Arménia.

Na Líbia, em 2019, os dispositivos salvaram o governo de unidade nacional de um ataque feito por Khalifa Haftar, um dos comandantes militares do Conselho Nacional de Transição durante a Guerra Civil na Líbia.

Um produtor ocidental, concorrente direto, elogiou os drones, em anonimato, descrevendo-os como "rústicos, confiáveis e competitivos". O empresário estima que, com os drones, a Turquia "reinventou a AK-47 do século XXI", dizendo, em comunicado que é muito acessível a nível de preço e fácil de usar.

Um TB2 mede 6,5 metros e pesa duas vezes menos que o concorrente americano, o "US Reaper".

É capaz de voar até 27 horas sem escalas a mais de 220 km/h, a uma altitude entre 18.000 e 25.000 pés, de acordo com o fabricante Baykar. O dispositivo pode ser carregado com munições inteligentes e guiadas através de laser.

O diretor do centro de estudos Edam, em Istambul, Sinon Ülgen, relatou que um dos drones caiu nos últimos dias. Segundo Sinon Ülgen, apesar do acordo assinado com o fabricante para iniciar a produção local, esta não começou, e é difícil saber se vão receber mais.

A Ucrânia usou um TB2, pela primeira vez, em outubro de 2021, para neutralizar uma posse de artilharia por parte de ucranianos pró-russos em Donbas, na Ucrânia.

O dispositivo pode, no entanto, estar a perder qualidades. "Os drones podem fazer a diferença em conflitos como em Nagorno-Karabakh, na Síria, ou na Líbia, mas não será o mesmo na Ucrânia", observa Sinon Ulgen.

"Para que estes drones sejam realmente eficazes, devem operar num ambiente onde não haja ameaças aéreas. Foi o que aconteceu nos outros conflitos, mas não na Ucrânia", alerta o especialista.

Para Ulgen, os dispositivos podem atingir equipas russas dispersas, mas não podem atacar todos os alvos (os importantes e protegidos), especialmente aqueles ao redor da capital ucraniana, Kiev.

O conselheiro do Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, Mark Cancian, indicou que vários drones, mesmo sendo eficazes, "não são suficientes para mudar o curso de uma guerra".

"É preciso relembrar que os russos têm cerca de 500 drones, muitos deles com mais capacidades do que os da Ucrânia". A Rússia está a usar esses drones, sem dúvida", acrescentou Mark Cancian.