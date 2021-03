Economia da zona euro volta a crescer em março após 6 meses

Lusa 24 Março, 2021 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

O índice 'flash' PMI (Purchasing Managers' Index) da empresa de consultadoria Markit de março publicado hoje subiu para 52,5 pontos, acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração, contra 48,8 pontos em fevereiro.

Apesar desta melhoria, o setor dos serviços foi novamente atingido pelas restrições associadas ao novo coronavírus, embora o declínio tenha sido o mais fraco desde agosto de 2020, porque as empresas do setor beneficiaram da recuperação da indústria, os clientes adaptaram-se à vida durante uma pandemia e as perspetivas permaneceram relativamente otimistas.

A recuperação da indústria transformadora foi liderada pela produção industrial na Alemanha e, em menor medida, em França, embora o setor dos serviços alemão tenha marcado a primeira expansão em meio ano, enquanto o francês apenas moderou a contração.

A recuperação da procura de bens está a comprimir as cadeias de abastecimento numa escala sem precedentes, fazendo subir os custos ao ritmo mais rápido numa década, pressão que nos próximos meses se traduzirá em preços mais elevados para os produtos de consumo, de acordo com a Markit.

No entanto, as perspetivas para o futuro estão a ser afetadas pela preocupação com o número crescente de pessoas contagiadas com o novo coronavírus.

O economista chefe da IHS Markit, Chris Williamson, observa que "as duas velocidades da economia irão provavelmente persistir durante algum tempo, enquanto os fabricantes beneficiam de uma recuperação da procura global, mas as empresas enfrentam serviços ao público que continuam a ser limitados pelas medidas de distanciamento social.