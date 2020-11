Economia do Japão cresce 5% no terceiro trimestre

Pedestres na cidade de Tóquio, Japão. © EPA/FRANCK ROBICHON

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 5% entre julho e setembro em comparação com o segundo trimestre deste ano, disse esta segunda-feira o Governo, ao apresentar dados preliminares.

Esta recuperação contrasta com a queda de 8,2% na atividade económica japonesa, registada entre abril e junho passados, em relação ao primeiro trimestre deste ano, relacionada com o impacto económico da pandemia da covid-19, de acordo com dados oficiais revistos.

Na comparação do PIB japonês registado no terceiro trimestre do ano relativamente a igual período de 2019, a atividade diminuiu 5,8%, enquanto no segundo trimestre a queda interanual foi de 10,2%.

Com o aumento de 5% no PIB do terceiro trimestre do ano em relação ao trimestre imediatamente anterior, o Japão completou esse período com a primeira variação positiva desde o crescimento de 0,4% no segundo trimestre de 2019.

Já desde o quatro trimestre do ano passado que o Japão registava taxas negativas na evolução do PIB em relação ao trimestre anterior, numa reação ao aumento de dois pontos percentuais do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a partir de outubro de 2019.

Há um ano, o PIB do Japão no terceiro trimestre não registou variações em relação ao segundo (0,0%). No quarto, devido à subida do IVA, recuou 1,8%, e entre janeiro e março de 2020 a atividade económica diminuiu 0,6%, ao mesmo tempo que se expandia a covid-19.

O Japão registou o primeiro caso de covid-19 em 16 de janeiro, mas a pandemia demorou algumas semanas a alargar-se e a primeira morte só ocorreu em 13 de fevereiro. A partir de 21 de fevereiro, foram cancelados os eventos públicos de grande dimensão.

Em finais de março, Tóquio proibiu a entrada de turistas, o que gerou uma forte contração do setor turístico. Em 07 de abril, o Governo declarou o estado de emergência sanitária, em vigor até 25 de maio.

Esta medida excecional, que implicou o encerramento de centros comerciais, restrições nos horários de bares e restaurantes e a recomendação de evitar deslocações desnecessárias, teve um forte impacto na atividade económica.