Economia dos EUA cai pelo segundo trimestre e entra em recessão técnica

Joe Biden, presidente dos EUA © JIM WATSON / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Julho, 2022 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia dos Estados Unidos recuou 0,9% entre abril e junho, em ritmo anualizado, registando uma queda no Produto Interno Bruto (PIB) pelo segundo trimestre consecutivo, indicou esta quinta-feira o Departamento do Comércio norte-americano.

No primeiro trimestre, o PIB norte-americano tinha registado uma contração de 1,6%, de acordo com os dados divulgados.

Estes dados indicam que a primeira economia mundial estaria a entrar em recessão técnica, que é definida por dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, mas esse cenário tem sido afastado pela administração norte-americana e por vários economistas, que consideram que a economia não está necessariamente em recessão, tendo outros indicadores mais favoráveis.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, vai dar uma conferência de imprensa às 18:30 (hora de Lisboa).

O Departamento do Comércio precisou que o recuo do PIB no segundo trimestre reflete uma diminuição do investimento das empresas e da compra de casa pelas famílias. O Governo federal, os estados e as administrações locais também travaram as despesas.

O consumo, que é o principal motor da economia dos Estados Unidos, manteve-se, mas graças às despesas com serviços, que aumentaram os preços devido à inflação.

Em relação à polémica sobre se os Estados Unidos estão ou não em recessão, o único organismo habilitado nos Estados Unidos a determinar oficialmente os períodos de recessão, o National Bureau of Economic Research (NBER), só o faz alguns meses depois.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou na segunda-feira que o país não entraria em recessão e Yellen tem vindo a fazer declarações no mesmo sentido.

"O que uma recessão significa realmente é uma contração generalizada da economia e mesmo que esse número seja negativo, não estamos atualmente em recessão", sublinhou Yellen, no passado domingo.

O Partido Republicano (oposição) considera que se trata de uma tentativa de manipulação dos números.

A taxa de desemprego está em 3,6%, muito perto do nível que tinha antes da pandemia e que era o mais baixo em 50 anos, numa altura em que os empregadores ainda têm dificuldade em recrutar trabalhadores.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em forte baixa a sua previsão de crescimento para este ano nos Estados Unidos e aponta agora para uma expansão de 2,3%, quando antecipava 3,7% em abril, o que justificou com "um crescimento mais fraco no início do ano" e com as consequências da inflação.

O PIB norte-americano registou uma contração de 3,4% em 2020 devido à crise causada pela pandemia de covid-19, mas subiu 5,7% em 2021.