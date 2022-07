Economia portuguesa deverá crescer 6,3%, estimam analistas

Consumo privado deverá subir apenas moderadamente na zona euro, onde se inclui Portugal © Unsplash

A economia portuguesa deverá acelerar 6,3% neste ano e 1,7% em 2023, afirmam os especialistas da Allianz Trade, acionista da Cosec - Companhia de Seguro de Créditos, numa análise divulgada esta terça-feira. Já a previsão para a inflação em Portugal é que se situe nos 5,6% em 2022 e nos 3% no ano seguinte - valores abaixo das estimativas para os países da moeda única, segundo os analistas.

"Não esperamos assistir a uma forte dinâmica de crescimento económico na zona euro no próximo ano. Há alguns obstáculos - como os preços altos da energia, uma elevada incerteza e o agravamento das condições de financiamento - que são de natureza estrutural. O desemprego deve cair para um novo mínimo, mas o consumo privado deverá aumentar apenas moderadamente porque os salários não vão subir o suficiente para compensar os efeitos prolongados da inflação", observa Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz Trade, citado em comunicado.

Ainda no estudo "Economic and Market Outlook: Running up the hill", a subsidiária da Cosec estima que o PIB da zona euro cresça 2,8% até ao final deste ano, em "linha com a previsão para a economia mundial". Para 2023, as perspetivas são de uma subida de 1,5% no PIB, um número "abaixo da estimativa para o crescimento global".

Quanto às principais economias da moeda única, os especialistas calculam que a Alemanha cresça 1,7% em 2022 e 1,4% em 2023, enquanto o PIB da França deverá expandir 2,5% neste ano e 1,5% no próximo. Espanha, um dos principais mercados para as exportações portuguesas, deverá avançar 3,9% em 2022 e 1,9% no próximo ano.

Para este ano, a inflação conjunta dos países da zona euro deverá apontar para os 7,2%, enquanto para o ano a expectativa é de 3,2%. A "subida dos preços vai ser acompanhada por um aumento dos salários", referem os analistas, prevendo um avanço nos ordenados de 4,1% em 2022 e 4,2% em 2023.

Nos Estados Unidos a estimativa inflacionista é de 8,2% este ano e 3,2% no próximo. A nível mundial, espera-se uma taxa de inflação nos 8,1% em 2022 e nos 4,7% em 2023.

"O crescimento económico no próximo ano deverá abrandar e, nesta altura, há cada vez mais receios de uma eventual recessão económica", prossegue o responsável da Allianz Trade, concluindo com as previsões de crescimento para a economia mundial: 2,9% em 2022 e 2,5% em 2023.