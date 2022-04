Elon Musk quer comprar Twitter para defender liberdade de expressão

Elon Musk, presidente da Tesla © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

O CEO da Tesla, Elon Musk, está disponível para comprar o Twitter, num negócio de 43 milhões de dólares, defendendo que a rede social "precisa de ser transformada" para a sua perspetiva como absolutista da liberdade de expressão.

A empresa Twitter divulgou esta quinta-feira, em comunicado ao regulador, que Musk, atualmente o maior acionista individual da empresa, propôs comprar as ações restantes da rede social por 54,20 dólares (cerca de 50 euros) por ação, uma oferta que representa mais de 43.000 milhões de dólares (cerca de 39.000 milhões de euros).

Segundo Elon Musk, este valor é a sua melhor e última oferta, embora não tenha fornecido detalhes sobre financiamento.

"Investi no Twitter porque acredito no seu potencial para ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo, e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento", realçou Musk, citado no documento.

"No entanto, desde que fiz o meu investimento, percebo agora que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social no seu atual formato. O Twitter precisa de ser transformado numa empresa privada", defendeu.

As ações do Twitter subiram para 47,82 dólares (cerca de 44 euros), uma subida de 4,3%, abaixo do preço de oferta de Musk, um sinal de que alguns investidores duvidam que o acordo seja concretizado.

O valor por ação está ainda abaixo da sua subida durante 52 semanas, quando atingiu cerca de 73 dólares (cerca de 67 euros).

A rede social confirmou a receção da oferta de Musk e acrescentou que vai decidir conforme o melhor interesse dos acionistas, ou seja, se aceita a oferta ou continua a operar como uma empresa de capital aberto.

O analista Daniel Ives, da Wedbush, acredita que "esta novela vai terminar com Musk a ser o dono do Twitter, após uma aquisição agressiva e hostil da empresa".

Elon Musk tinha divulgado, em documentos regulatórios nas últimas semanas, que estava a adquirir ações em lotes quase diários a partir de 31 de janeiro, atingindo uma participação de cerca de 09%.

Apenas o conjunto de fundos mútuos e Exchange-Traded Funds (ETF) do Vanguard Group controla mais ações do Twitter.

Na terça-feira, deu entrada um processo no tribunal federal de Nova Iorque que acusa Elon Musk de atrasar ilegalmente a divulgação da sua participação na empresa para que pudesse comprar mais ações a preços mais baixos.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA pode punir Musk por prejudicar outros investidores ao demorar muito a divulgar a sua compra de ações do Twitter, mas é improvável que faça algo para impedir uma aquisição, realçou Chester Spatt, atualmente professor de finanças da Carnegie Mellon University.

O bilionário CEO da Tesla tem sido um crítico do Twitter, principalmente pelo seu entendimento de que a empresa fica aquém dos princípios da liberdade de expressão.

Musk descreve-se como um "absolutista da liberdade de expressão", mas também é conhecido por bloquear outros utilizadores do Twitter que questionam ou discordam dele.