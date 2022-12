Empresários admitem reavaliar investimentos na sustentabilidade

Apesar da crescente necessidade de implementação de medidas em prol da sustentabilidade, cerca de 45% dos líderes organizacionais admite uma reavaliação dos seus investimentos nesta área. Os dados saem das conclusões do estudo Climate Check: Business" views on climate action ahead of COP27, da Deloitte, que englobou 700 líderes do C-Level em catorze países. Os motivos apontados por estes responsáveis são a guerra na Ucrânia e a inflação, que estão a impactar a economia mundial.

No entanto, e apesar da conjuntura e do facto de grande parte destes responsáveis ter declarado que pode vir a implementar uma desaceleração nas suas estratégias de sustentabilidade no decorrer do próximo ano, é um facto que 37% dos responsáveis empresariais garantem que pretendem acelerar os esforços de sustentabilidade durante estes 12 meses. Isto apesar da conjuntura geopolítica e geoeconómica.

Para a maioria destes responsáveis (66%), o greenwashing (prática que pretende branquear os esforços de sustentabilidade) afeta o mercado de forma negativa e 63% dos inquiridos acredita que os governos deveriam mesmo considerar prioritário o combate da esta prática. A necessidade de adotar novas políticas ambientais e regulação é uma necessidade que os líderes também apontam.

Já no que toca a dar prioridade ao cumprimento dos regulamentos existentes, apenas 27% o consideram premente.

Para combater as alterações climáticas, é essencial que exista cooperação e 62% destes líderes garante colaborar ativamente com organizações não governamentais. Metade - 50% - coopera com instituições académicas e 44% com grupos de ação climática para definir estratégias de I&D e de financiamento orientadas para a concretização de medidas de mitigação e adaptação.

Quanto ao impacto que a cimeira do Egito - COP27 - terá no futuro da humanidade, 75% acredita que a conferência irá gerar as mudanças necessárias para que as metas definidas no Acordo de Paris sejam cumpridas.

Inês dos Santos Costa, associate partner da Deloitte, explica que "existe uma dissonância entre sentimento e ação por parte dos líderes empresariais no que à sustentabilidade e clima diz respeito: enquanto muitos entendem que a conjuntura atual é suficientemente aguda para constituir uma travagem, por outro lado afirmam que o tema é estratégico para garantir rentabilidade no médio a longo prazo, e que é preciso maior união entre sociedade civil, governos e empresas".

Como refere a Deloitte, os resultados deste inquérito permitem compreender a necessidade de alteração da cultura organizacional das empresas no que diz respeito ao valor acrescentado das estratégias de sustentabilidade. "A distância entre sentimento e ação está relacionado com o facto de muitos ainda tomarem a Estratégia de Sustentabilidade como um fim em si próprio, e não como um meio de ultrapassar esse desfasamento entre ambição e ação", afirma a consultora em comunicado.