Dinheiro Vivo/Lusa 06 Fevereiro, 2023 • 10:57

As encomendas das fábricas na Alemanha aumentaram 3,2% em dezembro face a novembro, quando caíram 4,4%, excedendo assim as expectativas de consenso do mercado e eliminando os receios de que a "locomotiva europeia" entre em recessão este inverno.

De acordo com os dados divulgados pela agência federal de estatística alemã (Destatis), as encomendas das fábricas alemãs registaram um declínio de 10,1% em comparação com dezembro de 2021, embora estivessem 1,2% acima do nível registado em dezembro de 2019, antes do início da pandemia da covid-19.

Contudo, excluindo grandes encomendas, o valor de dezembro registou um declínio de 0,6%, implicando que o crescimento registado no final de 2022 se deveu principalmente às grandes encomendas, que foram particularmente elevadas no fabrico de aparelhos de distribuição e controlo de eletricidade, fabrico de motores e turbinas exceto motores de aviões, veículos e motociclos, e fabrico de aviões e naves espaciais e maquinaria relacionada.

As encomendas domésticas aumentaram 5,7% em dezembro, enquanto as estrangeiras avançaram 1,2%. Neste contexto, as novas encomendas da zona euro subiram 9,8%, enquanto as encomendas do resto do mundo diminuíram 3,8%.

Enquanto as novas encomendas no setor dos bens de capital permaneceram inalteradas, as encomendas de bens intermédios aumentaram 9,7%.

Ao mesmo tempo, as novas encomendas no setor dos bens de consumo diminuíram 3,3%.