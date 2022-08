Energia: Alemanha considera desvinculação dos preços do gás e da eletricidade

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Agosto, 2022 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

O governo alemão está a equacionar a desvinculação, no médio prazo, do preço do gás e da eletricidade para evitar que se contagiem entre si, em caso de aumento dos preços, no âmbito da reforma do mercado energético.

Esta proposta integra o plano que está a ser analisado pelo Ministério da Energia e Proteção Climática, cujo titular, o 'verde' Robert Habeck, acelerou a redução da dependência da Alemanha face à Rússia e a procura de alternativas ao gás russo.

Segundo o jornal económico 'Handelsblatt', citado pela EFE, trata-se de um plano de médio prazo que rompe com o princípio, até agora defendido pela Alemanha e outros países europeus, de vincular o preço do gás e da eletricidade.

Perante um aumento do preço do gás, como sucede atualmente nos países fortemente dependentes da Rússia, a conta da energia dispara.

Robert Habeck, vice-chanceler no governo liderado por Olaf Scholz, tem a seu cargo a realização da transição para a energia verde e, ao mesmo tempo, a redução da dependência energética do país face à Rússia.

Em fevereiro, mês que marcou o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o fornecimento do gás russo representava 55% do total importado pela Alemanha. Em junho, essa percentagem caiu para 25% sendo atualmente superior a 15% de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Economia.

Parte do gás russo foi substituído por gás da Noruega e Holanda.