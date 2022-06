Escassez leva 11 países a enfrentar risco elevado de crise alimentar

Rússia e a Ucrânia exportavam 28% do trigo mundial © FETHI BELAID/AFP

Sri Lanka, Argélia, Bósnia-Herzegovina, Egito, Jordânia, Líbano, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Tunísia e Turquia. Estes 11 países enfrentam um elevado risco de crise alimentar, segundo a análise da seguradora Allianz Trade, acionista da COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, uma vez que são importadores de alimentos e que a guerra na Ucrânia veio perturbar os mercados de abastecimento.

Segundo um comunicado enviado às redações, os analistas da Allianz sugerem que a Rússia também poderá vir a fazer parte desta lista, uma vez que "enfrenta um elevado risco de perturbações alimentares, embora não sejam expectáveis distúrbios sociais no atual contexto geopolítico".

Como explica a seguradora, antes da guerra, a Rússia e a Ucrânia exportavam 28% do trigo mundial, sendo que deste último país saíam 4,5 milhões de toneladas de produtos alimentares através dos seus portos - 12% do trigo consumido à escala global, 15% do milho transacionado e 50% do óleo de girassol do planeta.

Atualmente, como não existe possibilidade de aceder a esses mercados, a Allianz alerta para a possibilidade de milhões de pessoas enfrentarem o risco de insegurança alimentar, "o que faz ressurgir os receios de subnutrição e fome em massa".

Risco considerável de mal-estar social

A escassez de bens de consumo poderá vir a causar o risco de mal-estar social, em Hong Kong, Roménia, Cazaquistão e Bahrain, alerta, novamente a Allianz.

Já na China não deverão existir perturbações, uma vez que Pequim tem meios de diminuir as suas exportações de bens alimentares e a Arábia Saudita também não corre risco de ocorrência de transtornos, por ter capacidade para financiar a subida do preço dos alimentos, por via dos benefícios que tem recolhido da cotação elevada do petróleo e gás natural.

Finalmente, as previsões dos especialistas da Alianz focam-se nos efeitos que a inflação vai ter nos rendimentos das famílias. "Muitas economias estão a tentar encontrar a fórmula correta entre políticas que atenuem o impacto nas contas das famílias enquanto garante segurança alimentar e diminuem as possibilidades de riscos social", refere a seguradora, recordando que vários países anunciaram medidas para travar a inflação, "representar custos orçamentais mais elevados e aumentar os desequilíbrios entre a oferta e a procura de bens".