EUA afetam mais de mil milhões de dólares para combater fome no Corno de África

A diretora da agência dos EUA para a ajuda ao desenvolvimento (USAID, na sigla em Inglês), Samantha Power, prometeu na segunda-feira mais de mil milhões de dólares para procurar evitar a fome do Corno de África.

Power apelou também a outros países, como a China, para que façam mais na luta contra a crise alimentar agravada pela invasão da Ucrânia pelas tropas russas.

A chefe da USAID mostrou-se alarmada, durante um evento no Center for Strategic and International Studies (CSIS), com o facto de a guerra e as alterações climáticas terem agravado a fome no mundo, depois de a pandemia do novo coronavirus ter "aniquilado" uma década de progresso.

"Hoje, enfrentamos algo ainda mais devastador, porque não apenas dezenas de milhões de pessoas têm fome, como muitas delas arriscam morrer", acentuou.

A situação é particularmente grave na Somália, na Etiópia e no Quénia, detalhou Power, quando a região do Corno de África vai conhecer este ano a sua quinta seca consecutiva.

A dirigente norte-americana, que anunciou uma deslocação ao Corno de África este fim de semana, disse que, pelo menos, 1.103 crianças j+a tinham morrido e que sete milhões de outras crianças estavam gravemente malnutridas.

Adiantou que a ajuda dos EUA, de 1,18 mil milhões de dólares, incluiria alimentação de urgência, bem como um suplemento alimentar para as crianças malnutridas e cuidados veterinários para o gado que está a morrer.

"Agora, precisamos que os outros façam mais, antes que uma fome se generalize, antes que milhões de crianças se encontrem no fio da navalha", exortou.

Os preços dos alimentos cresceram de forma acentuada por causa da invasão russa da Ucrânia, um exportador crucial de trigo. Milhões de toneladas de grãos estão bloqueadas nos portos ucranianos pela marinha de guerra russa e pelas minas colocadas pela Ucrânia, para defender as suas costas,

Power criticou a política "sinistra" da Federação Russa, mas também a China, devido às restrições que aplicou aos fertilizantes e à disponibilidade de cereais.

Se a China colocasse os fertilizantes ou os cereais no mercado mundial ou no âmbito do Programa Alimentar Mundial, isso "atenuaria consideravelmente a pressão sobre os preços dos alimentos e fertilizantes e demonstraria com força o seu desejo de ser um líder mundial e um amigo das economias menos desenvolvidas d mundo", disse.