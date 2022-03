EUA pedem a petrolíferas para aumentarem oferta de petróleo

Produção de petróleo em Angola © Rodger BOSCH / AFP

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, pediu na quarta-feira às companhias petrolíferas para aumentarem a oferta de petróleo bruto perante a emergência causada pela invasão russa da Ucrânia.

Falando na conferência anual de energia CERAWeek em Houston, Texas, Granholm enfatizou que o impacto dos altos preços do petróleo é "real e sério".

"Neste momento de crise, precisamos de mais oferta e isso significa que vocês tenham de produzir mais agora mesmo", assinalou.

Granholm considerou que o Presidente russo, Vladimir Putin, está "encurralado" por causa das sanções e alertou que "pode fazer qualquer coisa".

"Estamos em uma situação de guerra", enfatizou. "Esta é uma emergência".

Neste contexto, Granholm manifestou disponibilidade do Governo do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em colaborar com o setor privado e destacou que a produção de crude pode ser aumentada "no curto prazo" enquanto se trabalha para uma transição para energias limpas.

Na terça-feira, a Casa Branca admitiu que a guerra na Ucrânia provocou um aumento de 0,75 dólares na gasolina por galão (3,78 litros) para os americanos, mantendo contactos com países produtores para aumentar a oferta, como Arábia Saudita ou Venezuela, países com os quais Washington mantém relações tensas.

Desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, há quase duas semanas, e após duras sanções dos países ocidentais sobre a economia e sistema financeiro russos, os preços dos combustíveis dispararam devido ao receio de uma escassez de oferta global.

Na terça-feira, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram o veto às importações de petróleo da Rússia.

O barril de referência no país, o do Texas (WTI), vive uma semana de grande volatilidade em que atingiu um pico de 130 dólares registado no domingo, um máximo desde o verão de 2008, embora hoje tenha caído para 112 dólares.

Já na terça-feira a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, tinha pedido às petrolíferas para perfurarem e extraírem mais crude para impedirem a escalada dos preços da energia desencadeada pela invasão russa da Ucrânia e pelo recente veto de Washington ao petróleo russo.

Durante um voo para o Texas, Jen Psaki assegurou que existem mais de 9.000 licenças de extração de petróleo bruto em terras federais que não foram utilizadas pela indústria.