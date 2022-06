Itália convoca embaixador russo em protesto contra acusação de russofobia

A comunidade ucraniana em Itália tem sido pródiga nos protestos contra a invasão da Ucrânia pela Rússia © EPA

A Itália convocou o embaixador russo no país para rejeitar as acusações feitas por Moscovo de "falta de moralidade" de alguns representantes das instituições, e do alegado envolvimento dos media italianos numa campanha de russofobia.

"O secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, o embaixador Ettore Francesco Sequi, convocou esta manhã o embaixador da Federação Russa em Itália, Sergey Razov, por instrução do ministro Luigi Di maio, e de acordo com o Governo", disse hoje a diplomacia italiana numa nota.

Sequi expressou ao embaixador a sua firme rejeição "das acusações de falta de moral de alguns representantes de instituições e meios de comunicação italianos, expressas em declarações recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo".

O governo italiano contestou ainda as "insinuações sobre o alegado envolvimento dos media do país numa campanha antirrussa".

Além de repudiar as queixas, o ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália renovou a condenação do "ataque injustificado à Ucrânia" e reiterou a esperança de que seja possível "uma solução negociada para o conflito em breve, de forma equitativa, respeitando a soberania ucraniana e os princípios do direito internacional".

O embaixador da Rússia em Itália publicou no seu perfil de Facebook no sábado excertos de um relatório do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo "sobre violações dos direitos dos cidadãos russos e compatriotas no estrangeiro".

Entre os episódios denunciados, citou, por exemplo, "a grande campanha lançada em Itália contra a cultura russa", como a decisão do presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, de excluir o maestro russo Valery Gergiev do mítico teatro La Scala.

O relatório acusa ainda os meios de comunicação social de "transmitirem informação sobre os acontecimentos realizada exclusivamente com base em fontes ocidentais ou ucranianas".

A estas declarações, o ministério tutelado por Di maio respondeu que "em Itália ninguém está a levar a cabo uma campanha antirrussa e os meios de comunicação apenas reportaram as crueldades cometidas pelo exército russo".

"Precisamos de manter um canal aberto de diálogo com a Rússia, porque só a Rússia nos pode levar à paz, e é isso que estamos a fazer. Mas, os nossos meios de comunicação não podem receber lições de jornalismo da Rússia, muito menos receber ameaças", acrescentou.