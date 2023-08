Aeroporto de Catânia encerrado devido a erupção do vulcão Etna

© AP

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Agosto, 2023 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aeroporto de Catânia, no leste da ilha italiana da Sicília, suspendeu, nesta segunda-feira, todos os voos devido a uma nova erupção do vulcão Etna, anunciou a empresa de gestão aeroportuária Sac.

"Devido a uma erupção do Etna (...) todas as partidas e chegadas estão canceladas até às 13h00" (meio-dia em Lisboa), anunciou a operadora do aeroporto por volta das 5 horas (4 horas em Lisboa).

Numa publicação feita na rede social X (antigo Twitter), a Sac pediu ainda aos passageiros que contactassem a companhia aérea em que deveriam voar para mais informações.

O vulcão Etna, o mais ativo da Europa, entrou em erupção esta madrugada, lançando uma nuvem de cinzas sobre a cidade de Catânia, que foi sendo dispersa por ventos de sul.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) de Itália confirmou a atividade, que "se transformou numa fonte de lava" a escorrer para sul da cratera do vulcão a uma altitude de 2800 metros.

O encerramento do aeroporto coincide com o início tradicional das férias, a 15 de agosto, data que na Itália é popularmente conhecida como "Ferragosto". A ilha da Sicília é um dos destinos preferidos dos italianos e estrangeiros no verão.

O aeroporto, situado a cerca de 60 quilómetros a sul do vulcão, já tinha suspendido as operações de voo a meio de maio, também devido a uma erupção do Etna, que não provocou feridos.

O Monte Etna "tem uma história eruptiva muito longa, que se prolonga há mais de meio milhão de anos, mas só nos últimos cem mil anos é que o vulcão assumiu a forma cónica que o caracteriza atualmente", segundo o 'site' do INGV.

De acordo com registos históricos, uma das erupções mais greves do Etna, localizado 3.324 metros acima do nível do mar, ocorreu em 1669, e terá provocado cerca de 20 mil mortos.

Em 2022, cerca de 10 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional Vincenzo Bellini, que serve a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares de Itália.