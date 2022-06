Aeroporto de Heathrow atinge em maio 79% dos níveis pré-pandémicos

© Ben FATHERS / AFP

O aeroporto britânico de Heathrow anunciou hoje que o número de passageiros em maio atingiu 79% dos níveis pré-pandemia, com um total de 5,3 milhões de passageiros.

Este número ainda está cerca de um quinto abaixo do total do mês de maio de 2019.

"Estou imensamente orgulhoso da forma como a minha equipa trabalhou com as companhias aéreas e com outros parceiros para garantir que os passageiros pudessem sair durante as férias do Jubileu (no início deste mês)", disse o presidente executivo (CEO) do aeroporto, John Holland-Kaye, citado pela agência espanhola EFE.

O responsável salientou que continuam a ser feitos "bons progressos" no âmbito dos planos de "intensificar a capacidade" do aeroporto.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as companhias aéreas e com o Governo para equilibrar a oferta e a procura enquanto crescemos, para que neste verão os passageiros possam viajar, passando por Heathrow, com segurança", disse ele.

Por outro lado, o aeroporto considerou que críticas recentes aos níveis de serviço por parte do setor evidenciam que a sua proposta para aumentar as tarifas das companhias aéreas para utilizarem o aeroporto até 2027 é "o correto para os consumidores".

O terminal 4 do aeroporto localizado a oeste de Londres, que foi fechado devido à crise do coronavírus, deve retomar a atividade na terça-feira, antes da temporada de verão, e ser usado por 30 companhias aéreas.