Alemanha atinge o segundo maior número de mortes num dia

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Dezembro, 2020 • 11:46

O número mais alto de óbitos registado até agora foi na última quarta-feira, quando foram contabilizadas 487 mortes.

No sábado, as autoridades de saúde alemãs comunicaram ao Instituto Robert Koch (RKI), a agência governamental de controle e prevenção de doenças infecciosas, a existência de 23.318 novas infeções confirmadas pelo novo coronavírus, 1.600 a mais do que na semana anterior.

O número máximo de infeções desde o início da pandemia foi registado em 20 de novembro com 23.648.

Desde o início da pandemia, houve 1.153.555 infeções confirmadas pelo novo coronavírus na Alemanha. Cerca de 835.700 pessoas superaram a doença e 18.517 morreram.

Atualmente, a incidência semanal é de 138,7 infeções por 100.000 habitantes. O RKI considera que se encontra em situação crítica quando a incidência semanal ultrapassa 50 infeções por 100.000 habitantes.

A segunda onda da pandemia levou à imposição de novas restrições na Alemanha. Atualmente, bares, restaurantes e cafés só podem funcionar em regime de "take-away".

As reuniões sociais devem ser limitadas a cinco pessoas de até dois agregados familiares.

Para o Natal, na maioria dos estados federais, está previsto aumentar esse número para dez pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.507.480 mortos resultantes de mais de 65,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (60.617 mortos, mais de 1,6 milhões de casos), seguindo-se Itália (58.852 mortos, mais de 1,6 milhões de casos), França (54.767 mortos, mais de 2,2 milhões de casos) e Espanha (46.252 mortos, mais de 1,6 milhões de casos).

Portugal contabiliza 4.803 mortos em 312.553 casos de infeção.